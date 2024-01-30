NASA, 19 spiral galaksinin fotoğrafını yayınladı

YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Borsa 2024'e hızlı başladı
Borsa 2024'e hızlı başladı
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Fahrettin Altun: Gazze'deki masum insanların sesi olmakta kararlıyız
Fahrettin Altun: Gazze'deki masum insanların sesi olmakta kararlıyız
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
Bakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz
Bakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz
Tunç Soyer'den CHP'deki aday belirleme sürecine tepki
Tunç Soyer'den CHP'deki aday belirleme sürecine tepki
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira oldu
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Başkentte ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Ev alma zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İstanbul'da ibre Kurum'a döndü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Bakan Işıkhan duyurdu
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

NASA, 19 spiral galaksinin fotoğrafını yayınladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ile görüntüledikleri 19 spiral galaksinin fotoğrafını yayınladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 17:56, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 17:58
Yazdır
NASA, 19 spiral galaksinin fotoğrafını yayınladı

NASA'nın internet sitesindeki habere göre, Yakın Galaksilerde Yüksek Çözünürlükte Fizik (PHANGS) programı çerçevesinde çalışan bilim insanları, 19 spiral galaksinin fotoğrafını çekti.

James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası mavi tonlarda parlayan yıldızları, Orta Kızılötesi Aygıtı (MIRI) de yıldızların etrafındaki toz bulutlarını ve "parlak kırmızı tohumlar" gibi ışıldayan gelişiminin erken evrelerindeki yıldızları görüntüledi.

ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi Gökbilim Profesörü Adam Leroy, fotoğraflardaki büyük, küresel "kabukların", bir veya birden fazla yıldızın patlayarak yıldızlararası gaz ve tozu itmesiyle oluşan delikler olabileceğini kaydetti.

Kanada'daki Alberta Üniversitesi Fizik Profesörü Erik Rosolowsky, galaksilerin belirli bölgelerinde spiral kollarının aynı örüntüde kırmızı ve turuncu uzandığını belirterek söz konusu yapıların aralıklarının yıldız oluşumunun başlangıcı, süreci ve sonuna ilişkin ipuçları sunduğunu vurguladı.

Almanya'daki Max Planck Enstitüsünden bilim insanı Eva Schinnerer, galaksi merkezine yakın pembe-kırmızı kırınım noktalarının, yıldız kümelerin yaydığı ışığın fotoğrafın doygunluğunu etkilemesi veya aktif süper kütleli kara delik nedeniyle oluşabileceğini ifade etti.

Dünya çapında 150'den fazla gökbilimcinin katkılarıyla yürütülen PHANGS programı kapsamında bilim insanları Very Large Telescope (VLT) gözlemevindeki Çok Üniteli Spektroskopik Kaşif, Hubble Uzay Teleskobu, Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu ile morötesi, görünür ışık ve radyo dalgalarıyla görüntüleme yapıyor.

PHANGS bünyesinde çalışan bilim insanları, yaklaşık 100 bin yıldız kümesinden oluşan bugüne kadar hazırlanan en büyük kataloğu yayınladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber