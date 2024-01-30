Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır

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