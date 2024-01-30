Borsa 2024'e hızlı başladı

Borsa İstanbul ocak ayında yatırımcısına kazandırdı.

2024 yılı Türk Lirası varlıkları için dalgalı bir seyirle başladı. Türk Lirası döviz karşısında değer kaybederken; tahvil faizleri yükseldi.

Borsa İstanbul cephesi ise ocak ayında yeni yıla güçlü bir giriş yaptı. BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 13'ten fazla yükseldi. Yüzde 6 gelmesi beklenen enflasyonla kıyaslandığında borsa yatırımcısı yüzde 6'dan fazla reel kazanç elde edecek.

Borsada kazandıran sadece BIST 100 endeksi olmadı. Yılın başından itibaren yabancı kuruluşlardan gelen tavsiyeler, bankacılık endeksini yukarı itti. Ulaştırma ve ve BIST 30'daki artışlar da borsadaki genel yükselişi destekledi.

YATIRIMCILARI BU YIL NE BEKLİYOR?

Borsa yatırımcısının gözü yıl genelinde ise merkez bankalarında olacak.

Yurt içerisinde Merkez Bankası'nın para politikası ve borsanın en büyük rakibi olarak nitelendirilen mevduat faizleri yatırımcının radarında olacak.

Yatırımcılar dışarda ise Fed'in uygulayacağı politikaları ve olası faiz indirimlerini takip edecek.