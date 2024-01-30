Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 20:14, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 20:15
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.
Bakan Fidan, ayrıca Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile "Kadı Seyfullah Efendi Camii"ni ziyaret etti.