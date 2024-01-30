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Rusya: NATO'ya karşı planlar oluşturuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 22:12, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 22:42
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile bir araya geldi.

İki bakan, başkent Moskova'daki görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, ABD'nin İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Lavrov, bu konudaki bilgileri denetlediklerini belirterek, "NATO'nun 3 ülkesine (ABD, İngiltere ve Fransa) ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak görüyoruz ve Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak için planlar oluşturuyoruz." dedi.

Toplantıda Afrika'daki duruma da dikkati çeken Lavrov, DAEŞ ve El Kaide ile bağlantılı cihatçı grupların terör tehdidinin arttığını ve bundan endişe duyduklarını belirtti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunda (ECOWAS) ortaya çıkan sorunlara işaret eden Lavrov, "ECOWAS üyeler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan sorunların eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog yoluyla çözüleceğini umuyoruz." dedi.

Lavrov, kendilerinin Afrika kıtasındaki krizlere Gambiya ve Afrikalıların çözüm bulmasından yana olduklarını dile getirdi.

"BM'NİN UNRWA SORUNUNU ÇÖZECEĞİNİ UMUYORUZ"

İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarını 7 Ekim saldırılarına karışmakla suçladığına dikkati çeken Lavrov, BM'nin İsrail ile temaslarda bu sorunu çözeceğini umduğunu kaydetti.

Lavrov, "Soruşturma yapılacaksa gerçekler ortaya çıkacak ancak eğer soruşturma esnasında UNRWA'nın cezalandırılması söz konusu ise alınacak karar doğru olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, UNRWA'nın işgal edilen topraklarda Filistinlilerin hayati koşullarının iyileştirilmesi yönünde çeşitli projeler hayata geçirdiğini hatırlattı.

"ECOWAS'I ÜLKELERLE ETKİLEŞİM SAĞLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ise Afrika'nın yaklaşımlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ECOWAS'tan ayrılma kararı aldıklarına dikkati çeken Tangara, ECOWAS'a söz konusu ülkelerle etkileşim sağlama çağrısında bulundu.

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