Otomobil alev aldı: Yanmaktan son anda kurtuldular
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki 2 kişi, araçtan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 23:30, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 23:24
Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 2334/3 Sokak üzerinde meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından tutuştu. Alevler, saniyeler içinde otomobilin tamamını sardı.
Araçta bulunan 2 kişi, otomobilden inerek yanmaktan son anda kurtuldu. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.