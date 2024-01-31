31 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları
31 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile görüşecek.
(Dubai)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin açılış ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma törenine katılacak.
(Ankara/18.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisi Grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, HSK'de boş bulunan bir üyelik için seçim yapılacak.
(TBMM/10.30/09.15/14.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/15.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu"na katılacak.
(İstanbul/12.30/13.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı dış ticaret ve turizm istatistiklerini, Aralık 2023 dönemi hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.
(Washington/22.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Senato Başkanı Nicolae Ciuca ile görüşecek, Başbakan Marcel Ciolacu tarafından kabul edilecek.
(Bükreş)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov tarafından kabul edilecek, Azerbaycanlı mevkidaşı Emin Amrullayev ile görüşecek, Bakü Bilim Merkezi'ne, Bakü Türk Anadolu Lisesi'ne ve şehitliklere ziyarette bulunacak.
(Bakü)
3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.
(Kaunas/21.00)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını ağırlayacak.
(Ankara/20.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ikinci haftasında; I Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini konuk edecek, K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.00/Belgrad/22.00)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur beşinci maçlarında; L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting CP, M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın ERA Nymburk ekibini konuk edecek.
(İstanbul/Manisa/19.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımına konuk olacak.
(Kedzierzyn-Kozle/22.30)
6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçlarında; Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos, Fenerbahçe Parolapara ise Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibine konuk olacak.
(Atina/21.30/Maaseik/22.30)
7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Mint Vero Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Monza/22.00)
8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Nantes/22.00)
9- Futbolda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/17.30)