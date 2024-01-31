31 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile görüşecek.

(Dubai)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin açılış ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma törenine katılacak.

(Ankara/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisi Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, HSK'de boş bulunan bir üyelik için seçim yapılacak.

(TBMM/10.30/09.15/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu"na katılacak.

(İstanbul/12.30/13.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı dış ticaret ve turizm istatistiklerini, Aralık 2023 dönemi hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Senato Başkanı Nicolae Ciuca ile görüşecek, Başbakan Marcel Ciolacu tarafından kabul edilecek.

(Bükreş)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov tarafından kabul edilecek, Azerbaycanlı mevkidaşı Emin Amrullayev ile görüşecek, Bakü Bilim Merkezi'ne, Bakü Türk Anadolu Lisesi'ne ve şehitliklere ziyarette bulunacak.

(Bakü)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

(Kaunas/21.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını ağırlayacak.

(Ankara/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ikinci haftasında; I Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini konuk edecek, K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00/Belgrad/22.00)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur beşinci maçlarında; L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting CP, M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın ERA Nymburk ekibini konuk edecek.

(İstanbul/Manisa/19.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımına konuk olacak.

(Kedzierzyn-Kozle/22.30)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçlarında; Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos, Fenerbahçe Parolapara ise Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibine konuk olacak.

(Atina/21.30/Maaseik/22.30)

7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Mint Vero Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Monza/22.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Nantes/22.00)

9- Futbolda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.30)