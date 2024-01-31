Bakan Tunç'tan, TBMM'de Bekir Bozdağ'a yönelik tepkilere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın okunduğu sırada Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a kitapçık atılmasının milli iradeye büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasa'nın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 136. maddeleri uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareketin asla kabul edilemeyeceğini" vurguladı.

TBMM Başkanlık kürsüsünün "aziz milletin kürsüsü" olduğunu belirten Tunç, şunları ifade etti:

"Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulunu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır."