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Atalay'ın vekilliği düştü, bundan sonra ne olacak?

Yargıtay'ın, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası bulunan TİP'li Can Atalay'la ilgili kararı, Meclis'te okundu. Böylece Atalay'ın vekilliği düşürüldü. AYM, iki defa "Yeniden yargılanmalı" demiş ancak Yargıtay bu kararlara direnmişti

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 08:23, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 08:25
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Atalay'ın vekilliği düştü, bundan sonra ne olacak?

Gezi Parkı davası hükümlüsü olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahküm olan Atalay, 14 Mayıs seçimlerinden sonra TİP listesinden Hatay Milletvekili seçilmişti. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapan Atalay'ın hak ihlali talebi, iki kez AYM tarafından kabul edilmiş, ancak Yargıtay Atalay'la ilgili yargılamanın durması taleplerini reddetmişti. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi son olarak Ocak ayı başında kararında direnerek, Atalay hakkındaki kararın örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığı'na gönderilmesini kararlaştırmıştı. Yargıtay'ın ikinci Atalay kararı, yaklaşık üç haftadır TBMM'de bekletiliyordu. Genel Kurul'un dünkü birleşiminde, Yargıtay'ın Can Atalay kararının okunmasına itiraz eden muhalefet sözcüleri, Anayasa'nın ihlal edildiğini savundu. AK Parti sözcüleri ise Meclis'e gelen kesinleşmiş bir kararın, Anayasa'da yazdığı şekliyle, gereğinin yapıldığına dikkat çekti.

MUHALEFET DİVAN'A YÜRÜDÜ

Oturumu yöneten Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, kararın okunmasına geçileceğini açıklamasından sonra TBMM Genel Kurulu karıştı. CHP, DEM ve Saadet Partisi milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak, tepkisini dile getirdi. TİP Genel Bakanı Erkan Baş da Anayasa kitapçığı ile Başkanlık Divanı'na yürüyerek, kararın okunmasını engellemek istedi. İyi Parti'nin ise bu protestolar karşısında 'sessiz' kaldığı görüldü.

Tartışmalar devam ederken, CHP görüşmeleri engellemek ve uzatmak amacıyla kararın 'kapalı oturumda' okunması önergesi verdi. İçtüzük gereği, önergenin görüşmeleri de 'kapalı oturumda' yapıldı, ancak kararın kapalı oturumda okunması önergesi reddedildi. Ardından Genel Kurul tekrar açık oturuma geçti, bu kez usul tartışması açıldı. Tartışmalardan sonra Yargıtay'ın Atalay kararı okunarak işleme alındı. Oturumu yöneten Bozdağ, karar okunduktan sonra Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğünü duyurdu. Karar okunurken, CHP ve DEM Parti milletvekilleri bağırarak ve sıra kapaklarına vurarak uzun süre protesto eylemi gerçekleştirdiler. Kürsü önüne gelen milletvekilleri, kararın okunmasını engellemek istedi. Bu arada CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Başkanlık Kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattığı görüldü.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

AK Parti hukukçuları daha önce, Yargıtay'ın kararının TBMM'de okunmasından sonra, Atalay'ın üçüncü kez hak ihlali gerekçesiyle AYM'ye başvurarak, TBMM'nin bu kararının iptalini isteyebileceği formülünü gündeme getirmişti. Eğer bu yol izlenir ve AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM'ye gelecek. TBMM'de Atalay'ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları duracak ve tahliye olacak. Ancak AK Parti içinde de bu formüle itiraz edenler bulunuyor. Yerel mahkemenin veya Yargıtay'ın 'Yeniden yargılama kararı' almadığı sürece, Atalay'ın milletvekilli statüsü kazanamayacağı dile getiriliyor.

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