Göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon: 10 bin 482 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. Bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında: kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda

10 bin 482 şüpheli yakalandı.

3 bin 744'ü tutuklandı.

Bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz.

371 bin 433 Vize/Vize Muhafiyeti veya İkamet Süresi Biten Yabancı (Düzensiz göçmen durumuna düşen) Düzensiz Göçle Kararlı Mücadelemiz Sonucu Kendiliğinden Ülkemizden Çıkış Yaptı.

82 bin Suriyeli, GÖNÜLLÜ, GÜVENLİ VE ONURLU GERI DÖNÜŞ KAPSAMINDA ülkelerine döndü.

223 bin 856 Düzensiz Göçmenin Sınırlarımızda Kurduğumuz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri İle Milli Savunma Bakanlığımızın Kararlı Ve Hassas Çalışmaları Neticesinde Sınırlarımızdan Girişi Engellendi.

254 bin Düzensiz Göçmen Yaptığımız Operasyonlar, Mobil Göç Araçlarımız ve Kararlı/Tavizsiz Çalışmalarımız Sonucu Yakalandı.

Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan Göçmen Kaçakçılarına Asla Fırsat Vermeyeceğiz

Kenan Biter