MTV ödeme tarihinde son gün: Geciken daha fazla ödeyecek
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son gün bugün. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin belirlenen tarihler arasında yapılması gerekiyor.
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 08:45, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 08:46
2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci ocak ayı sonunda tamamlanacak.
Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.
MTV ödemesi nasıl yapılır?
Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için bugün son gün.
MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.
Ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.