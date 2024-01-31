Benzine zam geliyor

Ancak 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

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