Benzine zam geliyor
Benzin'de 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 10:51, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 10:53
BENZİNE ZAM GELİYOR
Ancak 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN SATIŞ FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.