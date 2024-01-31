KPSS 2024/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(31 Ocak 2024)

KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS 2024/4 TERCİH KILAVUZU

GENEL BİLGİLER

TABLO 1 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)

TABLO 2 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN)

TABLO 3 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ve MEZUNİYET ALANLARI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlıkta istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımına ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlığının personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlık ailesinin büyümeye devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan infografikte, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:

"Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6, bilgisayar mühendisi 6 ve gemi adamı 2."

Öte yandan, istihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yayımlandı.