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Diyanet hac kontenjanının artırılması için müracaatta bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin nüfusuna göre hac kontenjanının artırılması için müracaatta bulunduklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 11:07, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 11:08
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Diyanet hac kontenjanının artırılması için müracaatta bulundu

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan "İyilik Vakti" programına katıldı.

Erbaş, bu yılın hac dönemine yönelik açıklamalarda bulunarak, "Bu sene hac protokolümüzü yaptık. Nüfusumuz 86 milyon olduğu için bizim de 86 bin hakkımız var. Müracaatımızı yaptık, güncelleme talep ettik. O zaman 83 bin 430 rakamı 86 bine çıkacak inşallah. Bu müjdeyi şimdiden vermiş olayım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erbaş, üç ayda 25 bin civarında masum insanın can verdiğini anlattı.

Erbaş, Avrupa'da soykırım yaşayan Yahudilerin Filistin topraklarında Müslümanlara soykırım yaptıklarını kaydetti.

Yahudilerin tarih boyunca Müslümanlardan hep iyilik gördüklerini belirten Erbaş, "İspanya'da, Endülüs'te size zulmü, katliamı kim yaptı? Haçlılar yaptı. Oradan kovulan, sürgüne gönderilen Yahudilere Müslümanlar sahip çıktı, Osmanlı sahip çıktı ya da diğer Müslüman ülkeler sahip çıktı." ifadesini kullandı.

Kudüs ve Filistin'in Müslümanların ortak noktası olduğunu ve bu noktada Müslümanların birleşmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Daha önce zaten oralar bizim topraklarımızdı. Filistin'in kurtuluşu bizim güçlenmemize bağlı." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'yle ilgili farkındalığı canlı tutmaya gayret ettiklerini ve bu yönde yaptıkları çalışmaların Filistin özgür oluncaya kadar devam edeceğini belirten Erbaş, daha önce İsrail menşeli ürünlere ilişkin boykot çağrısında bulunduklarını anımsattı ve boykota devam edilmesini istedi.

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