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Yargıtay'da fişleme yapan tetkik hakimiydi...32 yıl hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün Yargıtayda bir "fişleme birimi" kurduğu, hakim ve savcıların örgüte yaklaşımlarını takip ettiği, bu birimin başında da eski tetkik hakimi Necmeddin Özmen'in bulunduğu belirtildi- İddianamede, yakalandığında üzerinde Türk lirası ile yüklü miktarda döviz ele geçirilen Özmen'in bunları örgüt üyelerine dağıttığı kaydedildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 11:08, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 11:11
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Yargıtay'da fişleme yapan tetkik hakimiydi...32 yıl hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıldır aranan eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "başkalarına ait kimlik belgelerinin kullanılması" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 32 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, son olarak Yargıtay tetkik hakimi olarak görev yapan Özmen'in FETÖ'nün yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle 7 yıldır arandığı belirtildi.

ByLock kullanıcısı olan sanığın örgüt içerisinde "Necip Bey" kod adını kullandığı bildirilen iddianamede, Özmen'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi yüksek yargı seçimleri, hakimlik ve savcılık yükselmelerinde örgüt mensuplarının önerilmesi ve seçilmesi için çalıştığı, FETÖ tarafından "yüksek yargı sorumlusu" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

- Tablet ve telefonunda özel şifrelendirme

Özmen yakalandığında üzerinde başkasına ait kimliğin yanı sıra elindeki poşet ve bel çantasında 18 bin 240 dolar, 34 bin 870 avro, 500 İsviçre frangı ile 20 bin lira bulunduğu bilgisi paylaşılan iddianamede, paraların yanında bazı isimler ve tablolar bulunan notlar ele geçirildiği, sanığın bu paraları örgüt adına topladığı ve dağıttığı anlatıldı.

Sanığın dijital materyallerine ilişkin inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, "Özmen'in cep telefonun IP bloğunun değiştirilerek VPN üzerinden bağlantı kurduğu, mezkur tabletin de aynı şekilde şifreli olduğu, yine tabletin hafıza birimi olan ve verilerin depolandığı bellek alanının tamamen şifrelendiği tespit edilmiştir. Bu durumun, sanık hakkındaki ifadeler nazara alındığında örgütsel gizlilik amacıyla yapıldığı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- Yargıtayda FETÖ'nün fişleme biriminin başında

Ayrıca Özmen'in yargı içerisindeki hakim savcıların örgüte yaklaşımlarını takip ettiği ve fişlemeler yaptığı tanık beyanlarına yansıdı.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık S.N.B, Özmen'in tetkik hakimliği döneminde Yargıtayın her dairesinde örgütün bir çalışma grubu olduğunu, örgüt üyesi hakimlerin haftada bir toplandığını, bu grupların sorumlularından birinin de Özmen olduğunu belirtti.

S.N.B, "Bu toplantılarda Yargıtay bünyesinde çalışan yargı mensuplarıyla ilgili fişlemeler yapılırdı. Bunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulurdu. Bunun dışında örgütün yargı yapılanması kapsamında bir birim oluşturulmuştu. Bu birimin tüm yargıdaki örgüt aleyhine hareket eden yargı mensuplarını fişleme görevi vardı. Necmeddin Özmen de bu birimin başındaydı." şeklinde bilgi verdi.

Tanık M.Ö. de Özmen'in askeri hakimlik yaptığı dönemde FETÖ'nün Isparta ve Antalya bölgesindeki hakim-savcı sorumlusu olduğunu, daha sonra Yargıtayda çalıştığı dönemde de örgüt adına toplantılar düzenlediğini ifade etti.

- 32 yıl 3 aya kadar hapis istemi

İddianamede, Özmen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, "başkalarına ait kimlik belgelerinin kullanılması" suçundan 1 yıldan 4 yıla ve "terörizmin finansmanı" suçundan da 6 yıl 6 aydan 13 yıl 3 ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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