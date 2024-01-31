Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında bir zamanlar en büyük desteği verip cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Akşener "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane" diyen Akşener, İmamoğlu'nun İYİ Parti afişlerini astırmadığını söyledi.

Bizi engellemek isteyen Beştepe değil!

Akşener toplantıda Konuşmasına İstanbul, Ankara ve İzmir'de, hazırladıkları afişleri bilboardlara asmak için anlaştıkları şirketin, "İstanbul'dan gelen telefonla" geri adım attığına ilişkin iddialara değinerek başlayan Akşener, "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" dedi. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Siyasetteki herkes bizden rahatsız

- Görüşleri fark etmeksizin siyasetteki herkes bizden çok rahatsız. Eski HDP'liler yeni DEM'liler zaten ezelden beri bizden çok rahatsızdı. Son dönemde açıkça görmeye başladık ki meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış. Siyasetteki bu kadar aktörü rahatsız ediyorsak bu ne demektir biliyor musunuz; Türkiye için doğru işler yapıyoruz.

Kapalı kapılar arkasında aslan kesilip...

- Birileri istiyor ki billboardsuz seçim çalışması yapalım. Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane. Biz bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata gelince meydana gelemeyişleriyle tanıyoruz zaten.