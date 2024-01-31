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'Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'si ülkemizde üretilmektedir'

"Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'si ülkemizde üretilmektedir, yerli firmalarımızın oranı ise yüzde 90'dır"- "Son 20 yılda 17 kat artan tohum ihracatımız var. Artık ülkemiz için tohumdan kaynaklı bir sıkıntıdan söz etmek mümkün değil"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 12:23, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 12:24
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'Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'si ülkemizde üretilmektedir'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculukta kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'si ülkemizde üretilmektedir, yerli firmalarımızın oranı ise yüzde 90'dır." ifadesini kullandı.

Türkiye Tohumcular Birliğinden (TÜRKTOB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Yumaklı, Birliği ziyaret etti. Yumaklı, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve alt birlik başkanları tarafından karşılandı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem'in de katıldığı ziyaret kapsamında yapılan toplantıda, sektörün mevcut durumu ve güncel gelişmeler gündeme geldi. Yumaklı'ya sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında sunum yapıldı.

Yumaklı, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak TÜRKTOB ile uyumlu ve koordineli çalıştıklarına işaret ederek, "Türkiye tohumculuk konusunda diğer ülkeler arasında kendini gösteren, kendi adından söz ettiren bir ülke konumuna geldi. Tohumculuk sektörümüz, ülkemizin ihtiyacı olan üretimi yapabiliyor hatta ihraç ediyor. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'si ülkemizde üretilmektedir. Yerli firmalarımızın oranı ise yüzde 90'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Son 21 yılda tohumculuk alanında önemli ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Yumaklı, "Sertifikalı tohum üretimimiz 10 kat artmış durumda. Bakanlığımıza bağlı araştırma kurumlarımızda bahçe bitkileri grubunda 1027, tarla bitkileri grubunda da 953 tohum çeşidi yetiştirildi. Ülkemizde kullanılan sertifikalı tohumların yüzde 40'ı bu çeşitlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, tohumculuk sektörünün AR-GE'de önemli çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırma geliştirme çalışmalarının sektör için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Dolayısıyla desteklerimiz ve birlikte çalışma isteğimiz, TÜRKTOB ile devam edecek. Önemli olan sadece tohumu üretmek değil, aynı zamanda geleceğe matuf, bizleri bekleyen, yeni normal dediğimiz gelişmelere de tohumdan başlayarak bütün üretimimizi hazır hale getirmektir. Son 20 yılda 17 kat artan tohum ihracatımız var. Artık ülkemiz için tohumdan kaynaklı bir sıkıntıdan söz etmek mümkün değil. Başarılı çalışmaları için hem özel sektörümüze hem de kamu araştırma kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizi tohumculuk alanında çok daha üst sıralara taşımak amacıyla çalışmalarımız ve koordinasyonumuz devam edecek."

- "Tohumculuk, tarım sektörünün taşıyıcı kolonu"

Hacı Ömer Güler de Bakan Yumaklı'nın sektöre verdiği önemin farkında olduklarına işaret ederek, "Sayın Bakanımız hem söylemlerinde hem de eylemlerinde tohumculuğu hep ön plana çıkarmıştır. Tohumculuğun ülkemiz bitkisel üretiminin, tarımının temeli ve taşıyıcı kolonu olduğunu bilen Sayın Bakanımızla ve değerli ekibiyle çalışmak sektörümüz için bir şanstır." değerlendirmesinde bulundu.

Amaçlarının ülkede gıda güvenliği ve güvencesini sağlayan politikalara destek ve katkı vermek olduğunu belirten Güler, "Sektörümüz gıda güvenliği ve güvencesinin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Güler, yeni dönemde de üretim, pazarlama ve ihracat için yapılan reformların sektör tarafından destekleneceğini sözlerine ekledi.

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