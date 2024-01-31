TRT Ortak Yapımı 'Sadık Ahmet'in Galası Gerçekleşti

1947 yılında Gümülcine'de doğan ve tıp eğitimi aldıktan sonra Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılmasına karşı siyasi bir mücadele sürdüren Dr. Sadık Ahmet'in hikayesini anlatan TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen galaya; Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kurucusu merhum Sadık Ahmet olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadıkahmet, oğlu Levent ile kızı Funda Sadıkahmet, filmin oyuncuları, yapım ekibi ile sanat ve kültür dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"TRT, sinema alanında marka değerini gün geçtikçe yükseltiyor"

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra özel önem atfettiği alanların başında sinema geldiğini ve TRT ortak yapımlarının hem Türk sinemasına hem de dünya sinemasına önemli katkılar sunduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"TRT, verdiği desteklerle aslında birçok projenin beyazperdeye taşınmasına vesile oluyor, özellikle ortak yapımlarda derdi olan, misyon yüklü işlere imza atmaya gayret gösteriyor. Özellikle ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla TRT, sinema alanında da marka değerini gün geçtikçe yükseltiyor. Bunun en temel göstergelerinden biri dünyanın en önemli film festivallerinden çok önemli ödüllerle dönüyor olması. Tabii bu ödüller bir yandan da aslında TRT Sinema'nın hangi noktaya geldiğine işaret. Bir yandan da yeni projeler için yeni ortak yapımlar için bizleri teşvik ediyor."

"TRT, Sadık Ahmetlerin hikayesini anlatmaya tüm gayretiyle devam edecek"

TRT'nin misyon yüklü işlerinin sonuncusunun Sadık Ahmet filmi olduğunu söyleyen Sobacı, "Sadık Ahmet, Batı Trakya davasını dünyaya duyurmak için hayatını vakfetmiş bir mücadele insanı, özellikle Batı Trakya Türklerinin asimile edilmeye çalışıldığı, yok sayılmaya çalışıldığı bir dönemde onların insanca yaşama hakkını savunmayı üstlenmiş bir karakter. Bu uğurda yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. Ama son nefesine kadar milletine sadık kalmış, davasına sadık kalmış, inancına sadık kalmış bir karakter. Mücadelesiyle örnek teşkil etmiş bir Türk. Türk milletinin asla yok sayılamayacağını dünyaya haykırmış bir karakter. Böyle bir şahsiyetin filminin beyaz perdeye aktarılması da TRT açısından gurur verici. Bu projenin ortak yapımcısı olmak bizler için TRT için gurur verici. Çünkü Sadık Ahmet filmi aynı zamanda kimliğimizin gölgelenmesine, bağımsızlığımızın kısıtlanmasına izin vermeyeceğimizin de TRT açısından bir ilanıdır. Ben bu vesileyle Dr. Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu projenin hayata geçebilmesi elbette ki ailesinin iznine, onayına bağlıydı. Dolayısıyla ben eşi hanımefendiye ve evlatları Levent Bey ve Funda Hanım'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yapımcımıza, yönetmenimize elbette ki oyuncularımıza ve tüm set ekibime buradan şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. TRT, Sadık Ahmetlerin hikayesini, tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi anlatmak için tüm gayretiyle çalışmaya devam edecek," şeklinde konuştu.

Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadıkahmet, 24 Temmuz 1995 tarihini hiç unutmadığını ifade ederek, "Eşimi kaybettiğim anı hiç unutmadım ve şu anda da biraz sonra izleyeceğim filmde onu tekrar yaşayacağım. 28 yıl sonra rahmetlinin hayatının beyaz perdeye alınması, genç nesillere nasıl mücadele verilmesi gerektiğini öğretecek," ifadelerine yer verdi.

Dr. Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadıkahmet, Sadık Ahmet filmiyle tüm Türk dünyasında ve diasporada yüreklerde Türklüğün kıvılcımını tekrar yaratacağına inanıyorum ve inşallah diliyorum ki o Türk gençleri Sadık Ahmet'in filmini izleyerek ülkemizi ve bayrağımızı çok daha yükseklere çekecektir," dedi.

Kızı Funda Sadıkahmet ise, "Ben bu gece babamla kucaklaşacağım ve onun öldüğüne belki de bu gece ikna olacağım. Çünkü 28 yıldır buna ikna olmadım. TRT'ye ve MCG'ye, özellikle oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Filmde Sadık Ahmet'i canlandıran oyuncu Turgay Aydın, filmde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Oyuncu Nur Fettahoğlu ise yakın tarihin güçlü liderlerinden birinin hayatını anlatıyor olmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Kahramanlık hikayesi izleyeceksiniz, çok ciddi bir mücadelenin sonucunda yaşananları göreceksiniz. Sadık Ahmet çok önemli bir karakter, umarım sizlere doğru aksettirmişizdir ve yurt dışında yaşayan, zaman zaman zulme uğramış insanların bir nebze de olsa sesi olabilmişizdir." dedi.

Batı Trakyalı Müslüman Türklerin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadelenin etkileyici hikayesini anlatan film, 2 Şubat'ta beyazperdede izleyicilerle buluşacak.

Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstleniyor. Dr. Sadık Ahmet'i ise oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Edirne'de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında; Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.



