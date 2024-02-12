İşçi statüsünden emekli olanın, memurluk hizmetine ikramiye ödemesini hangi kurum yapar?

Soru : Merhaba Memurlar.Net. Ben 10.07.1999 yılında SGK girişim yapıldı. 2011 yılına kadar 2589 gün SGK olarak özelde çalıştım. 2011 yılında tekniker kadrosuna memur olarak atandım.

1. Sorum bu hal ile ne zaman emekli olabilirim.

2. Sorum ise; Emekli sandığından SGK lı olarak bir kamu kurumuna (işçi kadrosuna) geçsem emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır. (Emekli sandığında geçirdiğim günlerin ikramiyesini SGK'lı olarak çalıştığım kurum öder mi ?.)



Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmüne göre memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenmesi için 1475 sayılı Kanun Madde 14 kuralı uygulanır. Memurluktan istifa edip sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve işçi statüsünden yaşlılık aylığı bağlanan kişiye emekli ikramiyesi ödemesi yapılır, ancak bu ödemenin yapılabilmesi için 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü dikkate alınır.

Memurluk hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için mutlaka gerek memur statüsünde gerekse işçi veya esnaf statüsünde emeklilik/yaşlılık aylığının bağlanması birinci şart olmaktadır.

Diğer şartlar da özetle, memurluktan ayrılma hali;

- 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde göreve başlayıp da daha sonra ayrılma durumunda 15 yıllık sigortalılık süresi + 3600 gün hizmet,

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için 25 yıllık sigortalılık süresi + 4500 gün veya sadece 7000 günü tamamlama gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Memurluk süresine emekli ikramiyesini hangi kurum öder?

Memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde belirtilmiştir. Bu madde hükmüne göre de memurluk hizmetlerine hak kazanılması halinde emekli ikramiyesi ödemeleri (memurlar için uygulanan sisteme göre hesaplanır, kıdem tazminatı şeklinde hesaplanmaz) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmakta, bu işlem yapıldıktan sonra da kişilerin memur olarak görev yaptıkları Kurumlardan tahsil edilmektedir.

Dolayısıyla, memurluk hizmetine hak kazanıldığında ikramiye ödemesi SGK tarafından yapılır, bu işlem sonrasında da bu ödeme tutarları memur olarak görev yapılan Kurumdan SGK tarafından istenir. Sonuçta kişiler memurluktan istifa ettikten sonra işçi statüsünde çalıştıkları özel veya resmi kurumlar tarafından emekli ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar EYT kapsamına girerler, dolayısıyla yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartını tamamladıklarında emekli olurlar.

Kısa açıklamalarımız bağlamında sorularınızı değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

Memurluk statüsünden emeklilik hakkınızı 25 hizmet yılınızı (işçilik, memurluk, varsa borçlanılan süreler dahil) tamamladığınızda emekli olabileceğinizi,



Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız halinde ise işçi statüsünde en az 1260 gün veya daha fazla çalışmanız gerektiğini, bu şartı yerine getirdiğinizde işçi statüsünden emekli olabileceğinizi,



8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olmanız ve bugün için mevzuata uygun istifa etmeniz durumunda 15 yıllık sigortalılık süresi ve 10 yıl hizmet şartını yerine getirdiğinizi anladığımızdan memurluk hizmetinize karşılık emekli ikramiyesi alabileceğinizi, ancak bu ödemenin yapılması için mutlaka emeklilik statüsünde aylık bağlanması gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.



Yine de herhangi bir hak kaybı ortaya çıkmaması için tavsiyemiz, Kurumunuz ve SGK kayıtları üzerinden incelenmesi için hem Kurumunuza hem de SGK na müracaat edilmesi olacaktır.

