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Yurtdışı çalışmalar borçlanılırsa, hangi statüden emekli olunur?

Borçlanmalar hizmetin geçtiği yıllara sayılır, son 7 yıl hizmet içerisinde değerlendirilmez. Ayrıca, 1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, ayrıca yurt dışı çalışmalarını borçlanmaları halinde 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 14:46
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Yurtdışı çalışmalar borçlanılırsa, hangi statüden emekli olunur?

Soru: İyi günler, nasıl emekli olabileceğim hususunda yardımlarınızı talep ediyorum. 1966 doğumluyum. İlk işe başlangıç SSK dan 1989 sonu 15 gün. 10.01.1990 yılında öğretmenliğe başladım,15.04.1991 den 01.07.1992 tarihine kadar yedek subay olarak askerliğimi yaptım. Aynı tarihten 15.12.1999'a kadar öğretmenliğe devam ettim. 2000 yılında istifa edip yurtdışına gittim. 16.02.2016 tarihinde yeniden atama ile öğretmenliğe döndüm ve halen çalışmaktayım.

Soru: Kalan süremi Yurtdışı borçlanması yaparak emekli olabilir miyim? Olabilirsem hangi statüden emekli olabilirim? Bunun için ne yapmam lazım?

Ya da 15 yıl 3600 günden emekli olma imkanım var mı memur statüsünde?

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışması olanlar EYT kapsamına girerler, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet sürelerini tamamladıklarında emeklilik kazanımlarını sağlarlar. Erkek memurlar için 25 yıl hizmet, kadın memurlar için de 20 hizmet yılı aranır.
Yurtdışında geçen sürelerin borçlanılması işlemlerinde 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Ayrıca, 3201 sayılı Kanunda 2019 yılında 7186 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda şayet Yurtdışı hizmet süreleri borçlanıldığında bu süreler 5510/4 ( b ) kapsamında sayılmaktadır. Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler daha önce Ülkemizdeki son statüleri ne ise o statüde kabul edilirken bu değişiklikle sadece 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir. Yani eski ifade ile Bağ-Kur kapsamında geçmiş olan süre olarak uygulanmaktadır.

Ancak, bu süreler son yıllara göre değerlendirilmez, hizmetin geçtiği yıl esas alınır. Dolayısıyla son 7 yıl hizmet içerisine dahil edilmez. Şayet son 7 yıl hizmet içerisinde geçen süre olduğunda ise bu şart aranır.

Ayrıca, yurtdışı borçlanma süreleri emekli aylık ödemesinde hizmet olarak esas alınır, ancak bu borçlanma kısmına emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanuna göre de 15 yıl hizmet (işçi, memur, borçlanılan süreler dahil) + 61 yaşın dolumu şartı aranarak emekli aylığı bağlanma imkanı da bulunmaktadır.

Yine, öğretmenlerin emeklilik işlemlerinde belirli bir takvimleri bulunmaktadır. Öğretmenler 15 yıl hizmet + 61 yaş dolumunda istedikleri tarihte,
Bunun dışında normal hizmetleri üzerinden emekli olmak istediklerinde bazı şartlar dışında Haziran ve Temmuz aylarında emekli labilmektedirler.

https://www.memurlar.net/haber/885218/61-yasini-dolduran-ogretmen-istedigi-zaman-emekli-olabilir-mi.html

Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

2016 yılından beri öğretmen olarak görev yaptığınızı belirtmiş olmanız nedeniyle, emeklilik için yaş şartı aranmadan 25 yıl hizmetiniz (işçi, memur, borçlanmanız halinde bu süre dahil) olduğunda memur statüsünden emekli olabileceğinizi,

Yurtdışında geçen süreniz son 7 yıl hizmet içerisinde girmediğinden bu süreyi borçlansanız dahi memur statüsünden emekliliğinize engel olmayacağını,

İşçi, memur, borçlanılacak süre dahil 15 yıl hizmet + 61 yaşınızı tamamladığınızda da memur statüsünde emekli olabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

Yine de tavsiyemiz, borçlanma yapmadan önce gerek Kurumunuzdan gerekse SGK dan bilgi almanız olacaktır.

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