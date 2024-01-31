UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 15:06, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 15:07
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.
Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.