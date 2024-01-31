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Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?

Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla düştü. Atalay'ın avukatları, iki kez hak ihlali itirazında bulunduğu Anayasa Mahkemesi'ne bu kez de milletvekilliğinin düşürülmesi gerekçesiyle başvurmaya hazırlanıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 15:50, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 15:50
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Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?

Yüksek Yargı arasında anlaşmazlığa neden olan Can Atalay kararı, tepkiler eşliğinde Meclis genel kurulunda okundu. Türkiye İşçi Partisi milletvekilli Atalay'ın vekilliği düştü.

Peki tartışma yaratan kararın ardından hukuki süreç nasıl işleyecek? Atalay'ın avukatları yeni adım atmaya hazırlanıyorlar.

Adres yine Anayasa Mahkemesi olacak.

Anayasa'ya göre, Milletvekilliği düşürülen kişinin, 7 gün içerisinde kararın, Anayasaya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı bulunuyor.

Bu hafta içinde yapılması planlanan başvurunun Anayasa Mahkemesi tarafından 15 gün içinde karara bağlanması gerekiyor.

Bu yönteme "Atalay'ın Milletvekilliğinin düşürülmesinin, bir meclis kararı değil, yargı kararının okutulması, bu nedenle de Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı yok" şeklindeki itirazlar var. Atalay'ın avukatları ise önemli olan AYM'nin kararı nasıl yorumlayacağı diyerek yanıt veriyor.

Yüksek Mahkeme hak ihlali kararı verirse bu Atalay'a milletvekili sıfatını yeniden kazandırıyor ama tahliye anlamına gelmiyor. Bunun için yerel mahkeme ya da Yargıtay kararı gerekiyor.

Atalay hakkında verilen ikinci hak ihlali kararına uyulmamasının ardından da Atalay'ın avukatları AYM'ye başvurmuştu. Bu başvurunun da şubat ayı içerisinde ele alınması bekleniyor.

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