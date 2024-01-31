Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 16:21, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 16:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.