Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın geçici bir heves olmadığını ve sabırla uygulanacağını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 Yılı Olağan Toplantısı'nda konuşan Şimşek, "Enflasyonun yer çekime karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, tek ön koşul var bu program sabırla uygulanacaktır. Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır." dedi.

Bakan Şimşek, vergi tabanının genişletileceğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Enflasyona ilişkin de konuşan Şimşek, "Sonuçları aylık bazda almaya başladık. Enflasyonda geçiş dönemindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Büyüme ve enflasyon arasında bir gerilim yok, bu gerilim olsa da kısa vadelidir, konjonktüreldir, kalıcı değildir, sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması lazım.

BÜTÇE AÇIĞINDA DEPREM ETKİSİ

Enflasyonun yer çekime karşı mücadele edeceğine inanmıyorum tek ön koşul var bu programa sabırla uygulanacaktır. Bu program bir ekip tarafından siyasi de bir programdır. Bu program Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde ortaya konmuştur. Geçici bir heves değildir. Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır.

Bütçe açığındaki harcamaların üçte ikisi depremden kaynaklıydı. Yapısal dönüşüm için kaynak ayırmak gereklidir. Bunun için mali disiplin tesis edilmelidir. Daha düşük risk primi, daha yüksek kredi notlarına kavuşmasının önemli ön koşullarından biri mali disiplindir.

Para politikasındaki normalleşme gelecek enflasyonu çıpalayacak düzeyde olacaktır. Ocak ayındaki enflasyon son 12 ayın enflasyonudur, gelecek 12 ayın değil.

"VERGİNİN TABANINI GENİŞLETECEĞİZ"

Verginin tabanını büyüteceğiz, genişleteğiz. Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz. Şu anda çalışmalar var, düzenleme gerektiren hususlar var.

2024'te OVP'de öngördüğümüzün altında bütçe açığı ile kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye, geçici bir deprem şokuyla karşı karşıya.

"BÜYÜME SORUNUMUZ YOK"

Makrofinansal istikrarın önemli bir bileşini de dünya ile olan dengemizin sürdürülebilir bir patikada olması. Türkiye'nin hedeflerinden biri kırılganlığı azaltmak için rezerv birikimidir.

Temelde büyüme sorunumuz yok, bunun kompozisyonunun reformla, sanayide dönüşümle kalıcı sürdürülebilir bir patikaya oturtmamız gerekiyor. Son 20 yılda büyüme yüzde 5,4 oldu. Çin hariç bu kadar uzun soluklu, makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden bir tanesiyiz

Kripto düzenlemesini yakında Meclis'e gönderiyoruz.

"ENFLASYONDA GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ"

Enflasyonun güçlü bir şekilde tepki vermesi bazı ülkelerde 18 ayı buluyor. Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğine bağlı. Sonuçları biz aylık bazda almaya başladı. Enflasyonda geçiş dönemindeyiz.

Kur oynaklığı TL'nin değer kazanıp kaybetmemesi değildir. Türkiye'de opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı şu anda istikrarlı ülkelere benzer şekilde gidiyor.

"KKM'DEN SABIRLA ÇIKACAĞIZ"

Diğer bir hedefimiz KKM'den çıkıştır. KKM, dezenflasyonla mücadelemizi zorluyor, parasal aktarım mekanizmasını bozuyor. Piyasaları bozmadan, sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız. Ağustos ayına göre ciddi bir düşüş var, önümüzdeki dönemde devam edecek. Ekonomide dengelenme başladı. Dış ticaret açığında aşağı yönlü trend devam edecek.

"REZERV BİRİKİMİ İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

Enflasyon beklentilerinde 6 puanlık iyileşme var. Enflayon düştükçe de beklenen ile hedefler arasında yakınsama devam edecektir.

Merkez Bankamızın brüt ve net rezervi de mayıs ayına göre ciddi bir düzeyde, henüz istenen düzeyde değil, dolayısıyla hala önemli hedeflerimizden biri.

Kaynak girişi var. Önümüzdeki dönemde kaynağa erişimde sorun ciddi bir şekilde azalacak

"İHRACAT EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ"

Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı gibi bu programın nihai hedefi daha çok yatırım ama nitelikte yatırım, daha çok istihdam, üretim, en önemlisi daha çok ihracat. İhracat, şu zincirde bugün itibarıyla en önemli önceliğimizdir. Türk Eximbank 50 milyar dolarlık destek verecek, bunu daha da artırmamız lazım.

Fiyat istikrarının sağlanmasıyla sanayicinin uzun vadeli, makul maliyetlerle sürüdürülebilir çerçevede rekabetçi olmasına zemin hazırlayacak bir ekosistem oluşmuş olacak