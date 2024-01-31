Korsan taksiciyi tehdit eden taksicilere hapis cezası

Antalya'da bir uygulama üzerinden korsan taksicilik yapan kişiyi tehdit eden 3 taksici hapis cezası aldı.

Geçen yıl aralık ayında taksi şoförleri K.A., Ş.C. ve Ü.A.T., araç taşıma uygulaması üzerinden korsan taksicilik yapan Habip Aslan'ın aracını durdurdu.

Taksicilerden K.A. Aslan'ı "Ekmeğime kimse mani olamaz. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim diyerek." tehdit etti.

ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan Habip Aslan, bir firmaya ait uygulama üzerinden 2 aydır korsan taksicilik faaliyetini yürüttüğünü, olay sırasında da araçtaki müşteriyle uygulama üzerinden anlaştıklarını beyan etti. Bunun üzerine ekipler, Habip Aslan'ın aracını 60 gün süreyle trafikten menetti.

Uygulama üzerinden aracı çağırdığı tespit edilen Ü.A.T., K.A. ve görüntüleri çeken Ş.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksi şoförü olduğu belirlenen 3 kişi hakkında savcının talimatı üzerine adli işlem başlatıldı. Antalya Adliyesi'ne sevk edilen K.A. tutuklanırken, Ü.A.T. ve Ş.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

18 YIL HAPİS TALEBİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Geçen hafta duruşma savcısının verdiği mütalaada K.A., Ş.C. ve Ü.A.T. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verilerin izinsiz yayılması ve tehdit suçlarından toplam 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık K.A. tahliye edildi.

İNDİRİMLİ CEZA

Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar K.A. ve Ş.C. katıldı. Ü.A.T. ise yer almadı. Şikayetçi Habip Aslan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son savunmaları alan mahkeme başkanı kararı açıkladı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Sanık K.A., Ş.C. ve Ü.A.T. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ayrı ayrı 10 ay ve kişisel verilerin izinsiz yayılması suçundan ayrı ayrı 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Sanıklara tehdit suçundan ceza verilmezken, her sanığın cezasında indirim uygulandı. Sanıklarla ilgili verilen cezalara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

"ÜZGÜNÜM, CEZAYI AZ BULDUM"

Karar sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Habip Aslan, karara tepki gösterdi. Aslan, "Uygulamanın yasak olduğunu bilmiyordum. Aracıma binen beni tehdit eden adamlar şu an serbest. Bu adalet değil. Üzgünüm, cezayı az buldum." dedi.

Aslanın avukatı da karara itiraz edeceklerini söyledi.

MAHKEME "KORSAN" DEDİ

İzmir'de görülen bir davada mahkeme, Martı Tag uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapılmasının, korsan taşımacılık faaliyeti olduğuna karar vermişti.