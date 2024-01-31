Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyesini yeniledi. BIST 100 endeksi 8.577 puana kadar yükselerek TL bazında yeni zirvesini gördü. Endeks, 3 Ekim 2023 tarihinde 8.562 puana kadar yükselmişti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.570 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8.474,30 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün gözler Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Fed'in bu akşam politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, yıl başında bankanın yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini martta yapacağının öngörüldüğünü buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını dile getirdi.