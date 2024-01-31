Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.A.T'nin (31) ilçede olduğu tespit edildi.

FETÖ hükümlüsü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.