Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek

Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.

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