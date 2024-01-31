Ankara'da polis aracından atlayan kadın hayatını kaybetti: EGM'den açıklama

Ankara'da seyir halindeki polis aracından atlayan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında bir çiftin, çocuklarıyla birlikte aile şiddeti nedeniyle müracaatta bulunmak üzere müdürlüğün ana giriş kapısına geldiği belirtildi.

Çiftin ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülmek üzere iki ayrı ekip aracına bindirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekip aracı seyir halindeyken müşteki mağdur G.A. isimli kadın, aracın arka kapısını açarak kendisini aniden yola atmış, bu esnada arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."