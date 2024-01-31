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İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatının 9 lira olması kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2024 21:45, Son Güncelleme : 31 Ocak 2024 21:46
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İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu

İZTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.

Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi.

Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

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