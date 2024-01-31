İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu

Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi.

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