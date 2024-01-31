Bakan Yumaklı: Projelere 195 milyon TL hibe desteği sağlanacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ediyoruz. IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 proje daha uygun olarak değerlendirildi. Söz konusu projelere 195 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında; Desteklenen proje sayısı 335'e, hibe tutarı ise 948 milyon TL'ye ulaşmış oldu" diye konuştu.