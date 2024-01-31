Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed son olarak Temmuz 2023'te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.

Faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak.

FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor.

"Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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