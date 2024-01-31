Sosyal medya fenomeni Fatih'te cinayet kurbanı

Diyarbakır'da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Cerrahpaşa'daki Ramazan Pişkin'e ait iş yerinde meydana geldi. Pişkin iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

"SÜREKLİ TEHDİT ALIYORDU"

Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci'de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" diye konuştu.

RAMAZAN PİŞKİN (DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA) KİMDİR?

Ramazan Pişkin, Diyarbarkır'da bulunan Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınıyordu. Diyarbakır'ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tedavi altına alınmıştı.