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1 Şubat 2024^ten önemli gündem başlıkları

1 Şubat 2024^ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 00:03, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 00:05
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1 Şubat 2024^ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 1. Meclis'te gerçekleştirilecek, "Diplomat Akademisi Kampı Kapanış Dersi" ile TBMM Tören Salonu'nda Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nce düzenlenecek Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/TBMM14.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(14.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2022 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(11.00)

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Ukrayna'nın SC Prometey takımına Romanya'da konuk olacak.

(Mioveni/19.00)

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