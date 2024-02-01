Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

ABD hükümetiyle Teksas eyaleti arasında sınır güvenliğiyle ilgili yetki anlaşmazlığı sürerken, Teksas eyaleti Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor. Düzensiz göçmenler, iki ülke arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerinden gelerek Teksas'ın Eagle Pass kenti yakınındaki sınıra sıfır noktasında çekilen dikenli tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyor. Göçmenlerin sınırı geçmek için sıklıkla kullandığı Eagle Pass yakınlarındaki Shelby Park bölgesi görüntülendi.