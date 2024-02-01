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Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor

Ana sanayi ve tedarik zincirinin yoğun olduğu bölgelerde genç personel bulmak oldukça zorlaştı. Yapılan bir araştırma, 1995 ile 2015 yılları arasında doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin günde 5 saatten fazla çalışmak istemediğini ortaya koydu. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam, "Yabancı firmalar bize 'Gebze'de işçi problemi gerçekten var mı?' diye soruyor. Teşviki, elektrik maliyetini değil, yatırım yaparsam eleman bulabilir miyim diye düşünüyorlar" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 08:09, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 08:14
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Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor

Türkiye Gazetesi'nden Ali Çelik'in haberine göre: İnşaat, kimya ve tekstil sektöründen sonra otomotiv sanayi de personel bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Özellikle ana sanayi ve tedarik zincirinin yoğun olduğu bölgelerde genç personel bulmak oldukça zorlaştı. Yapılan birçok araştırmaya göre 1995 ila 2015 yılları arasında doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan gençler günde 5 saatten fazla çalışmak istemiyor.

Yeni nesil çalışanların beklentileri anlamakta zorlandıklarını dile getiren Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam "Bir taraftan işsizlik rakamları konuşuluyor diğer taraftan fabrikalar personel, çalıştıracak insan bulamıyor. Örneğin Bursa'da, Sakarya'da, Gebze'de çalışan bulmak artık çok zor. Yabancı bir firmalar Türkiye'ye yatırım yapmak istediğinde bize birçok konuda danışacağı başlık varken 'Gebze'de işçi problemi gerçekten var mı?' diye soruyor. Bakın teşvikleri, elektrik maliyetini değil, yatırım yaparsam eleman bulabilir miyim diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

MÜHENDİS, ŞOFÖRLÜK PEŞİNDE

Personel sıkıntısının tekstilden otomotive tüm sektörlerin en büyük sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Saydam "Şu anki nesil, sıfırdan başlarken en üstteki pozisyonlara gözünü dikiyor. Örneğin yeni bir mühendis, sorsanız tekstil gibi eski bir sektör yerine otomotivi tercih ederim diyor. Otomotivi beğenmiyor, savunma sanayine göz dikiyor, oradan vakıf şirketlerine göz dikiyorlar, hiçbirini beğenmeyen yurt dışına gitmek istiyor. Sonra yeni nesil gözünü yurt dışına dikti deniliyor. Peki yurt dışına giden ne yapıyor? Uber'de çalışıp hayatını yaşama derdinde. Bakın İngiltere'de çalıştığımız dev bir ana sanayi firması bana 'Bir mühendisimiz çalışma saatleri daha esnek diye Uber'de çalışıp şoförlük yapmaya başladı. İşi bıraktı, sırf bu yüzden mühendis kaybediyoruz' dedi. Bu arada bu bahsettiğim şirkette 4 Türk mühendis vardı, şu anda 400 civarında. Türk mühendis derken İngiltere'de yaşayan değil, Türkiye'den gitmiş mühendislerden bahsediyorum" şeklinde konuştu.

ÇALIŞAN NÜFUS AZ

Yeni çalışan bulma sıkıntısının yanı sıra bir de personel kaybetme sorunlarına dikkat çeken TAYSAD Başkanı Albert Saydam şunları ifade etti: "Bakın yatırımdan bahsediyoruz, bugün paranız olur yatırım yaparsınız. Para kazanılır, kaybedilir. Ama çalışana yaptığınız yatırım kaybedilirse geri dönüşü yok. Bunun için bizim amacımız ilk önce kan kaybetmemek. Biz Türkiye olarak 85 milyonluk nüfusumuzun sadece 35 ila 38 milyonu iş gücüne katılabilmişiz. Bu 35 milyonu 40-45 milyona çıkardığınız zaman hem arz-talep dengelenir hem ekonomimiz güçlenir hem de büyüme hızımız artar. Örneğin nüfus olarak aynı boyutta olduğumuz Almanya'da 50 milyon çalışan var. Ortalama yaşı da bizden 10 sene daha fazla. Çalışan sayımız artarsa ülke ekonomimiz çok hızlı yükselir."

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