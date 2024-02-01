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Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Afet Yeniden İmar Fonu Yönetmeliği'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı ve düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 10:05, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 10:06
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Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Afet Yeniden İmar Fonu'nun işleyişine ilişkin yönetmeliğin hazırlanıp Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini belirterek, "Afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilecek." dedi.

Şimşek, AA muhabirine, geçen yıl yasalaşan kanunla altyapısı oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu kanunla AFAD tarafından doğal afetler sonrasında genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulduğunu ifade eden Şimşek, fonun Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olacağını söyledi.

Şimşek, fonun yönetim kurulunun Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluştuğunu bildirdi.

Fonun kaynaklarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Bu kaynaklar, yurt içi ve dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım, hibe ve tahvil dahil krediler ile bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten oluşacak." diye konuştu.

Şimşek, fonun bu kaynakları kanunda belirtilen amaç doğrultusunda ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde ilgili projelere, gerçekleşmelere bağlı olarak aktaracağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Afet Yeniden İmar Fonu Yönetmeliği'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı ve düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Yönetmeliğin yayımlanması sonrasında afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı bir şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilecektir."

- "Uygun maliyetli dış finansman imkanlarından yararlanılacak"

Bu sayede, öncelikle uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman imkanlarından yararlanılmasının, kaynakların verimli, etkin ve şeffaf şekilde kullanılmasının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, "Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek ayrıca Sayıştay denetimine de tabi olacak. Bu çerçevede, belirlenen amaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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