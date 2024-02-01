Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı portakalda görüldü

Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
3 Ay Ertelemeli %2.79 Faizli 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %2.79 Faizli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
Şimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik
Şimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık
Borsada yeni rekor
Borsada yeni rekor
YSK'dan oy pusulası açıklaması
YSK'dan oy pusulası açıklaması
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil
Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil
Devlet Bahçeli: TBMM mahkeme kararının gereğini yapmıştır
Devlet Bahçeli: TBMM mahkeme kararının gereğini yapmıştır
Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?
Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı
YÖK, yan dal ek ödemelerini artırdı
YÖK, yan dal ek ödemelerini artırdı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan bankacı ve 10 zanlı yakalandı
Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan bankacı ve 10 zanlı yakalandı
Başak Demirtaş aday adaylık başvurusu yaptı, DEM Parti'den açıklama geldi
Başak Demirtaş aday adaylık başvurusu yaptı, DEM Parti'den açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı portakalda görüldü

"Ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 404,2 ile portakalda görüldü"- "Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina, yüzde 385,2 ile limon, yüzde 256,5 ile kuru soğan takip etti"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 10:24, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 10:25
Yazdır
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı portakalda görüldü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayındaki üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve değişim nedenlerini değerlendirdi.

Ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü bildiren Bayraktar, "Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina, yüzde 385,2 ile limon, yüzde 256,5 ile kuru soğan takip etti." ifadesini kullandı.

Bayraktar, üretici fiyatına göre markette portakal ve mandalinanın 5 kat, limonun 4,9 kat, kuru soğanın 3,6 kat yüksek fiyattan satıldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira 17 kuruşa, 5 lira 25 kuruş olan mandalina 26 lira 8 kuruşa, 3 lira 83 kuruş olan limon 18 lira 58 kuruşa, 5 lira 8 kuruş olan kuru soğan 18 lira 11 kuruşa satıldı."

- Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye

Ocakta, bir önceki aya göre markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 13'ünde fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye olduğunu ifade etti.

Bayraktar, yeşil fasulyedeki artışı yüzde 29,8 ile salatalık, yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 22,9 ile pırasanın takip ettiğini, fiyatı en çok azalan ürünün ise yüzde 20,7 ile kuru üzüm olduğunu bildirdi. Bayraktar, kuru üzümdeki fiyat düşüşünü yüzde 10,8 ile fındık, yüzde 10 ile beyaz lahana, yüzde 9,1 ile maydanozun izlediğini dile getirdi.

- Üreticideki fiyat değişimleri

Ocak ayında üreticide 34 ürünün 24'ünde fiyat artışı olurken, 2'sinde fiyat düşüşünün görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar, "Üretici fiyatlarında kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığında fiyat değişimi yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ayda üreticide en çok fiyat düşüşünün 27,3 ile portakalda görüldüğüne işaret eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Portakaldaki fiyat düşüşünü yüzde 10,8 ile yumurta izledi. Portakalda rekoltenin fazla olması ve yeterli talebin olmaması, fiyatların düşmesine neden oldu. Artan üretime karşılık beklenen talebin de yeterli olmaması ile ürünler dalında kaldı."

- Fiyat değişimlerinin nedenleri

Bayraktar, üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine dair de bilgi vererek, yumurtadaki fiyat düşüşünün arz ve talepteki değişimden kaynaklandığını, yeşil soğan, salatalık, marul ve patlıcanda ise arzdaki azalmanın ürün fiyatlarının artmasına neden olduğunu kaydetti.

Ziraat odaları aracılığıyla girdi piyasalarından alınan fiyat verilerine göre ocak ayında amonyum nitrat, amonyum sülfat ve üre gübresinin fiyatının arttığına dikkati çeken Bayraktar, süt yemi, besi yemi, elektrik ve mazot fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber