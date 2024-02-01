Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 10:51, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 10:52
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, şubat, mart ve nisan döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.