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Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 10:51, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 10:52
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Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, şubat, mart ve nisan döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

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