Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
3 Ay Ertelemeli %2.79 Faizli 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %2.79 Faizli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
Şimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik
Şimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık
Borsada yeni rekor
Borsada yeni rekor
YSK'dan oy pusulası açıklaması
YSK'dan oy pusulası açıklaması
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil
Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil
Devlet Bahçeli: TBMM mahkeme kararının gereğini yapmıştır
Devlet Bahçeli: TBMM mahkeme kararının gereğini yapmıştır
Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?
Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı
YÖK, yan dal ek ödemelerini artırdı
YÖK, yan dal ek ödemelerini artırdı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan bankacı ve 10 zanlı yakalandı
Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan bankacı ve 10 zanlı yakalandı
Başak Demirtaş aday adaylık başvurusu yaptı, DEM Parti'den açıklama geldi
Başak Demirtaş aday adaylık başvurusu yaptı, DEM Parti'den açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 11:07, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 11:03
Yazdır
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden polislerce çıkartılan ve aralarında saldırganlar A.K. ile D.T'nin de yer aldığı 34 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

- Ne olmuştu?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadıkları belirlenen 23'ü idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber