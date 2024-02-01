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MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil

İsveç'in NATO üyeliğine onayın ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile F-16 görüşmeleri hızlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları son duruma ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar, yeni F-16'ların Ege'de kullanılamayacağına dair iddiaları yalanladı. Washington'dan gelen "S-400 sorunu çözüldüğünde Türkiye F-35 programına dönebilir" açıklaması da "İyi niyet beyanı" olarak değerlendirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 16:33, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 16:34
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MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil

Türkiye, ABD'den F-16 alımı ve modernizasyonu için ABD Kongresi'nden çıkacak kararı bekliyor.

MSB kaynakları, Kongre onayının ardından başlayacak sürece ilişkin bilgi verdi.

Onaydan sonra ABD'nin Teklif ve Kabul Mektupları'nın Türkiye'ye gönderileceği, sonrasında da teslimat sürecinin takvimlendirileceği bildirildi.

Bakanlık kaynakları Yunan haber sitelerinde yer alan "Türkiye yeni F-16'ları Ege'de kullanamayacak" iddialarına da yanıt verdi.

Kaynaklar "İddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir." ifadesini kullandı.

MSB kaynakları, ABD'den gelen "S-400 sorunu çözüldüğünde Türkiye F35 projesine dönebilir" açıklamasını da değerlendirdi.

İki ülkenin de bu konudaki pozisyonlarında değişiklik olmadığını söyleyen kaynaklar "ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir." dedi.

Kaynaklar, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebinin de sürdüğünü, bu konuda Almanya'nın olumlu görüşünün beklendiğini söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

MSB'deki basın bilgilendirme toplantısında ise, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 541'e ulaştığını söyledi.

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