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Zonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Düzce sınırında sağ ulaşılan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırılırken, diğer avcının donarak öldüğü değerlendiriliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 13:28, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 13:30
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Zonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alanda avlanmaya giden iki kişiden biri ölü bulundu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinden Alaplı'nın Yeniköy köyüne avlanmak için giden Atilla Temizel (35) ile H.D.İ'den (17) haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye iki ilçeden jandarma ve sağlık ile AFAD Düzce İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, paletli kar araçlarıyla ulaşılabilen bölgede sabah saatlerinde geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucu Temizel, dağlık alandaki patika yolda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Temizel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. H.D.İ'ye ise Yığılca sınırlarında sağ olarak ulaşıldı.

İlk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Temizel'in cesedi, incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soğuktan etkilenen H.D.İ. ise tedavisi için aynı hastaneye götürüldü.

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