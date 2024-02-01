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Başsavcıdan depremlerin ardından yakınlarını arayanlara çağrı

"193 cenazenin DNA örnekleri alınmış ancak eşleşme yapılamadığından yakınlarına teslim edilememiştir. Depremde Hatay'da yakınlarına ulaşamayan ve DNA örneği vermeyenler varsa ilgili kişilerin ikamet ettikleri en yakın adliyeye başvurarak DNA incelemesi ve biyolojik örnek alınması için müracaat etmeleri gerekmektedir"- "İlk etapta 2 bin 18 kişinin kimlik bilgileri tespit edilememişti ancak gerçekleştirilen tahkikatlar dahilinde, 1825 kişinin kimlik tespiti yapılarak cenazeleri yakınlarına teslim edilmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 13:54, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 13:57
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Başsavcıdan depremlerin ardından yakınlarını arayanlara çağrı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kimliği belirlenemeyen 193 cenazeden DNA örneği alındığını ancak eşleşme olmadığını belirterek, "Hatay'da yakınlarına ulaşamayan ve DNA örneği vermeyenler varsa ilgili kişilerin ikamet ettikleri en yakın adliyeye başvurarak, DNA incelemesi ve biyolojik örnek alınması için müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi.

Çelikkol, Hatay Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Medya İletişim Bürosu Koordinasyon Toplantısı"nda gazetecilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli söz konusu depremlerde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çelikkol, şunları kaydetti:

"Hatay il merkezinde (merkez Antakya ve Defne ilçeleri) 17 bin 615 insanımızın deprem nedeniyle vefat ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda yapılan ölü muayene işlemleri neticesinde ilk etapta 2 bin 18 kişinin kimlik bilgileri tespit edilememişti ancak gerçekleştirilen tahkikatlar dahilinde, biyolojik örnek veren 708 kişi ile yapılan inceleme ve tanık beyanları ile DNA, parmak izi ve fotoğraf eşleşmesi sonucu 1825 kişinin kimlik tespiti yapılarak cenazeleri yakınlarına teslim edilmiştir.

Vücut bütünlüğü bozulmuş 193 cenazenin DNA örnekleri alınmış ancak eşleşme yapılamadığından yakınlarına teslim edilememiştir. Depremde Hatay'da yakınlarına ulaşamayan ve DNA örneği vermeyenler varsa ilgili kişilerin ikamet ettikleri en yakın adliyeye başvurarak, DNA incelemesi ve biyolojik örnek alınması için müracaat etmeleri gerekmektedir."

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