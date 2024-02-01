Fabrikayı basıp çalışanları rehin aldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikayı basan saldırgan çalışanları rehin aldı. Polis şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 17:00, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 17:01
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rehine krizi yaşanıyor.
Bir fabrikanın ana binasını basan kimliği belirsiz silahlı saldırgan, çalışanları rehin aldı.
Olay yerine özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheliyi ikna çalışması sürüyor.
Zanlının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiği iddia ediliyor.