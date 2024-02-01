Terör örgütü DEAŞ'a 'Kahramanlar-48' operasyonu: 15 gözaltı

Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-48" Operasyonunda Yabancı Uyruklu 1️5️ şüpheli yakalandı❗ Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize. pic.twitter.com/cDBdb1nJS2

Yerlikaya, paylaşımında terörle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da yapılan "Kahramanlar-48" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

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