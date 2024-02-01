ABD'den misillemeye onay çıktı: Irak ve Suriye'de birden çok hedef vurulacak

İran destekli milislerin Ürdün-Sruiye sınırındaki ABD üssüne drone saldırısında 3 ABD askeri ölmüştü.

ABD medyası Başkan Joe Biden yönetimin, misilleme olarak Irak ve Suriye'ye bir dizi bombardıman planını onayladığını duyurdu.

Planın onaylandığını iddia eden Amerikan CBS haber kanalı, Irak ve Suriye'de bulunan çeşitli İran hedeflerinin, peş peşe birkaç gün vurulacağını yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden, "Üs saldırısına ne yanıt vereceğini kararlaştırdığını" söylemişti.

Bölgedeki Amerikan üslerine Gazze savaşının başından beri 150'den fazla saldırı düzenlendi. Irak'taki en büyük milis güçlerden olan İran yanlısı Kataib Hizbullah, Amerika'nın misilleme tehdidi üzerine eylemlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.