FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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