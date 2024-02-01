FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Çorum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 19:18, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 19:19
Alınan bilgiye göre "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.