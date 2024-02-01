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Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, TEMA Vakfının çevre düzeni tadilatının haksız ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Kanal İstanbul Projesi'nin iptaline ilişkin açtığı davanın reddine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 20:52, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 21:47
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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul projesinin iptaline ilişkin açılan davayı karara bağladı.

TEMA Vakfı, ulaşım ihtiyacını karşılamak için düzenlenen projede amaç dışına çıkılarak lüks yaşam alanlarının planlandığı, projenin içme suyu havzasında tahribat yaratacağı, ekosisteme yönelik planda hassasiyet gösterilmediği gerekçeleriyle Kanal İstanbul Projesi'nin iptaline ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı.

Davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da davanın, menfaat yokluğu nedeniyle usulden, projenin hukuka uygun olması nedeniyle de esastan reddine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise dava konusu plan değişikliğinin planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi.

Davayı değerlendiren mahkeme, dosyaya konu planlama alanına ait onaylı çevre düzeni planında değişikliğe gitmek için yeterli teknik ve nesnel gerçeklerin oluştuğunu belirterek, "Kanal İstanbul Projesi'nin Türkiye'nin izlediği uluslararası ilişkiler politikasının stratejik bir parçasıdır. Proje, ülkenin küresel şehri İstanbul'a özel bir sorumluluk ve değer yüklemiştir. Kentin ve İstanbul Boğazı'nın her anlamda daha güvenli bir yer haline getirilerek rahatlatılmak istenmesinden bahisle bu planlama gündeme gelmiştir." görüşüne yer verdi.

Kanal İstanbul Projesi'nin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine uygun olduğu kanaatine varan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

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