Muhalefette afiş gerilimi sürüyor

CHP ile İYİ Parti arasında afiş gerginliği devam ediyor. İYİ Partinin seçim afişlerinin CHP'li belediyeler tarafından engellendiği suçlamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Şaşırdım, sorup öğreneceğim. ''yanıtı vermişti.

Doğru yerden bilgi almaları gerekiyor diyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Özel de İmamoğlu da açıklama yaptı. İkisinin de açıklamasının üzerinden 24 saat geçti. Adım, girişim olmamıştır. Zannediyorum bilgiyi doğru yerden almıyorlar." açıklamasında bulundu.

KAVUNCU: TARTIŞMAYI ÇOK UZATACAK BİR DURUM YOK

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu da afiş tartışmaları hakkında konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında Okmeydanı'nda semt pazarını ve cemevini ziyaret eden Kavuncu, "Polemiğe girecek, tartışmayı çok uzatacak bir durum yok. Çünkü çok basittir bunun çözümü. Eğer ben sorumlu değilsem derim ki 'Buyurun gelin asın, şu bilboardlar sizin, afişler sizin" dedi.

Kavuncu şunları söyledi:

"Partimizin yapmış olduğu afişler var. Sadece İstanbul özelinde değil Ankara ve İzmir'de bir ajans var. Bu ajans üzerinden bu afişlerin asılmasıyla alakalı bir teşebbüste bulunulmuş ama afişler asılmamış. Polemiğe girecek, tartışmayı çok uzatacak bir durum yok. Çünkü çok basittir bunun çözümü. Eğer ben sorumlu değilsem derim ki 'Buyurun gelin asın, şu bilboardlar sizin, afişler sizin."

Kavuncu, devletin, belediyenin bütün imkanlarının seçim dönemlerinde herkese eşit olarak verilmesinin demokrasi adına doğru olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Demokrasiyle ile ilgili hassasiyeti olan herkesin de bu konuda olumlu adım atmasını beklediklerini ifade eden Kavuncu, "Konuyu çözmek çok kolaydır. Yarın ya da bugün bir talimat verilir o bilboardlara bu afişler asılır. Konu da böylelikle kapanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un çeşitli yerlerindeki billboardlara asılmak üzere hazırladıkları afişlerin, İBB'den gelen telefonla engellendiğini söylemişti. Aynı durumun Ankara ve İzmir'de de yaşandığını söyleyen Akşener, CHP'yi şu sözlerle eleştirmişti:

"Artık açıkça görmeye başladık ki meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış. Bugün önümüzde, yeni bir engel var. Bugün de birileri istiyor ki; billboardsuz, seçim kampanyası yapalım. Ama bu defa, öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze, bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen, Saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane. Ne kadar da ilginç değil mi? 'Hadi canım, o kadar da olur mu?' dediğinizi duyar gibiyim. Heyhat, oluyor. Maalesef oluyor."

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E AFİŞ YANITI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği" şeklindeki açıklamasına, "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler." demişti.

İmamoğlu, şunları kaydetmişti:

"Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen bu billboard meselesi çünkü öyle bir yansıyı bana gösterdi arkadaşlar. Bir kere bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde, firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler, görüşebilirler. Belli ki İstanbul ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya İmamoğlu'na taş atmak böyle bir 'prim yapacak zannedilir' şekle doğru gidiyor. Hayırlısı... Bize doğru gelirken taşların her biri havada güle dönüşür. Bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara, demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve hiçbir zaman bu sorumluluğun dışında hareket etmedik. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir."