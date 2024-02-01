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Kilise saldırısı zanlıları adliyeye sevk edildi

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından gözaltına alınan 34 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 23:15, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 23:44
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden polislerce çıkartılan ve aralarında saldırganlar A.K. ile D.T'nin de yer aldığı 34 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınan 34 şüpheliden 13'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" 21'i ise "kasten adam öldürme" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KİLİSEYE SALDIRI

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.

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